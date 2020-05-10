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بريطانيا تستقبل 16 طفلا مهاجراً

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ذكرت وزارة الهجرة اليونانية أمس أن 16 طفلا مهاجرا بدون مرافقين سوف يصلون بريطانيا اليوم بعدما جرى إجلاؤهم من مخيمات في جزر يونانية تقع في بحر أيجة.

وقالت الوزارة إن 31 مهاجرا آخراً من المقرر أن يتم لم شملهم بأسرهم في بريطانيا، وسوف يكونوا على متن نفس الطائرة من أثينا إلى لندن، وذلك بعد تعرض اليونان لانتقادات بسبب الاكتظاظ الشديد في بعض مخيمات اللجوء بها.

واستقبلت لوكسمبورج وألمانيا الشهر الماضي 12 و47 قاصرا بدون مرافقين على التوالي، فيما يتوقع أن تتجه طائرة أخرى إلى سويسرا على متنها 22 قاصرا الأسبوع المقبل.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إيواء نحو 1600 قاصر بدون مرافقين من المخيمات المكتظة في الدول الأعضاء.

وحاليا هناك نحو 38 ألف شخص، 98 بالمئة منهم ذكور، في خمسة مخيمات

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رئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين في الجزر الواقعة شرق بحر أيجة، وهذا

العدد أعلى كثيرا من قدرتها الاستيعابية.

وقدرت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 36 بالمئة منهم قصر.


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