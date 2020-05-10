استمرار نزيف القادة الحوثيين في صرواح

أفشلت قوات الجيش اليمني هجوما واسعا لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة. حيث وصل ما يزيد على 20 قتيلاً من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى المستشفيات، على رأسهم اللواء محمد حمران الذي لقي مصرعه، وهو القائد العام لجبهة صرواح والذي تم تعيينه، مؤخرا، بعد إزاحة القيادي الحوثي مبارك المشن.

كما أن المشرف الحوثي خالد حسين الأكوع المعين حديثا مشرفًا على جبهة صرواح ومأرب، قتل هو الآخر في معركة صرواح، كما قتل العديد من العناصر كان من بينهم أبوعبدالله الشاوش مهندس الألغام في جبهة صرواح، وأبوعلي القاضي مشرف منطقة بحره في مديرية نهم، وأبوهاشم الحمزي مشرف الميليشيات الحوثية في الجوف، وأبومالك الحمزي المسؤول المالي ومسؤول الإمداد والتموين لجبهة الجوف.

خرق للهدنة

كما لقي 6 قادة ميدانيين مصرعهم من ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى عشرات العناصر، وجميع القيادات ينحدرون من محافظة عمران، وهم خليل الغرباني، ونجيب الغيلي، وكامل الفهد، ومحمد الشلال، ومحمد البوطري، وحمود صباح.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تلتزم الهدنة التي أطلقها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولاقت ترحيبا دوليا واسعا، وشنت هجمات واسعة في صرواح وطوق صنعاء والجوف والبيضاء، وتكبدت خسائر كبيرة وفقدت قيادات ميدانية عديدة.

أسبوع قاس

فقدت ميليشيا الحوثي الأسبوع الماضي العديد من القيادات الميدانية، منها العميد علي الكريدي والعقيد عمار عبدالخالق الذيب والعقيد عمار الذيب والعقيد خالد الكحلاني ونهاية باللواء عبدالله الحمران، قائد القوات الخاصة‬ الحوثية.

من جهته، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 121 انتهاكا خلال 24 ساعة.

أضاف التحالف أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 2797 اختراقاً.

هزائم كبيرة

يذكر أن ميليشيا الحوثي تحرص على شن هجوم كبير في منتصف شهر رمضان من كل عام، منذ أن بدأت الحرب، ويكون الهجوم غالبًا في الأيام ما بين 5 رمضان إلى 17 رمضان؛ لكنها في كل هجوم مشابه تتلقى هزائم كبيرة من الجيش اليمني ولا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة من مواقعها.

انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 121 انتهاكاً خلال 24 ساعة

اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 2797 اختراقاً

خسائر الحوثي من الأرواح

قادات الحوثي:

اللواء محمد حمران القائد العام لجبهة صرواح

خالد الأكوع المشرف على جبهة صرواح ومأرب

عناصر ميليشيا الحوثي:

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أبوعبدالله الشاوش مهندس الألغام في جبهة صرواح

أبوعلي القاضي مشرف منطقة بحره في مديرية نهم

أبوهاشم الحمزي مشرف الميليشيات الحوثية في الجوف

أبومالك الحمزي المسؤول المالي ومسؤول الإمداد والتموين لجبهة الجوف.

القيادات الميدانية للميليشيا:

خليل الغرباني

نجيب الغيلي

كامل الفهد

محمد الشلال

محمد البوطري

حمود صباح

القيادات الميدانية للأسبوع الماضي:

العميد علي الكريدي

العقيد عمار عبدالخالق الذيب

العقيد عمار الذيب

العقيد خالد الكحلاني

اللواء عبدالله الحمران قائد القوات الخاصة‬ الحوثية