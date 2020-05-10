غرق 18 مهاجرا بأفغانستان

عين الرئيس الأفغاني أشرف غني عشرة محققين لكشف ملابسات موت 18 مهاجرا يعتقد أنهم تعرّضوا للضرب والتعذيب وعثر على جثثهم في نهر، بعدما أجبرهم حرس الحدود الإيراني على القفز فيه، حسب مسؤول أفغاني في معلومات نفتها طهران.

وكان مسؤول أفغاني أعلن الجمعة أنه تم انتشال جثث 18 مهاجرا تحمل آثار تعذيب، بعدما تحدثت أنباء الأسبوع الماضي عن غرق عشرات المهاجرين الأفغان الذين طردهم حرس الحدود الإيراني، أثناء عبورهم نهرا.