في اعتراف نادر… مسؤول صيني يكشف نقاط ضعف "النظام الصحي" خلال مواجهة كورونا

قال مسؤول صيني كبير بارز إن وباء كورونا اختبار كبير كشف نقاط ضعف نظام الرعاية الصحية العامة في بلاده، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.



ويأتي الاعتراف النادر من مدير اللجنة الوطنية الصحية في الصين لي بين بعد نقد متواصل لاستجابة الصين في بداية تفشي فيروس كورونا.



وقال إن بلاده سوف تعمل على تحسين سبل الوقاية من الأمراض ونظام الرعاية الصحية العامة وآلية جمع البيانات.



وقال لي للصحفيين إن الوباء كان تحدياً مهماً للإدارة في الصين وإنه كشف الحلقات الضعيفة في كيفية مواجهة وباء رئيسي ونظام الرعاية الصحية العامة.



وقد اتهمت الصين بالرد ببطء شديد على العلامات المبكرة للفيروس في ووهان، حيث بدأ انتشار المرض، وبعدم إنذار المجتمع الدولي سريعاً بخصوص المرض.



ورفضت الصين دعوات إلى تحقيق دولي مستقل في أصل الفيروس.



وفي نيسان/إبريل، اتهم تقرير للاتحاد الأوروبي الصين بنشر معلومات مضللة بشأن الأزمة.



وقد طُلب من طبيب حاول تنبيه السلطات بشأن الفيروس في كانون الأول – ديسمبر التوقف عن "الإدلاء بتعليقات مضللة".



ومات الطبيب لي وينليانغ جراء إصابته بالفيروس لاحقاً في مستشفى في ووهان. وسجلت الصين 4637 حالة وفاة جراء فيروس كورونا ونحو 84 ألف إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.



وتوفي أكثر من 275 ألف شخص، وسُجل نحو أربعة ملايين حالة إصابة حول العالم.



اعتراف نادر

وقالت سيليا هاتون، محررة بي بي سي لإقليم آسيا – المحيط الهادئ "من النادر أن يعترف زعماء صينيون بارتكاب خطأ".



وقال لي بين إن اللجنة ستعالج المشاكل مركزة أنظمتها والاستفادة بشكل أفضل من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وبناء العديد من الأهداف طويلة الأمد.



وواجهت الصين انتقادات شديدة على المستويين المحلي والخارجي بشأن تعاملها المبكر مع الفيروس.



وأُقيل عدد من المسؤولين في المقاطعات ومسؤولين محليين في الحزب الشيوعي الحاكم، ولكن لم يتم معاقبة أي عضو كبير في الحزب.



ولم تستجب بكين إلى دعوات تخفيف الرقابة والسيطرة الحكومية على وسائل الاعلام.



وعرضت الصين الآن مساعدة كوريا الشمالية بعدما هنأ الزعيم الكوري الشالي كيم يونغ اون شي جينبينغ على نجاحه في مكافحة فيروس كورونا، بحسب تقارير صينية.



وقالت كوريا الشمالية إنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي شكك فيه خبراء.



وتمتلك كوريا الشمالية نظاماً صحياً هشاً ويرجح أن يفشل في مواجهة الوباء وتداعياته.



المصدر: بي بي سي