الثاني في يومين.. وفاة طبيب بفيروس كورونا في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مايو 2020 04:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك توفي طبيب أسنان هندي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيج-19″، مساء السبت، ليسجل ثاني حالة وفاة لطبيب من جراء المرض القاتل. ونعت جمعية أطباء الأسنان الكويتية، الطبيب الهندي راو فازوديفا (54 عاما)، إذ عمل أخصائي علاج أقنية الجذور بالصفوف الأمامية في مستشفى الأحمدي بقسم الأسنان في مواجهة جائحة كورونا. Advertisements وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الطبيب الهندي كان مقيما في الكويت منذ حوالي 15 عاما. والجمعة أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، وفاة الطبيب المصري، طارق حسين مخيمر، (62 عاما) إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال الصباح في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد”.

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