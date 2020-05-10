شكرا لقرائتكم ليبيا.. أنباء عن مقتل رئيس مخابرات حكومة الوفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت الأنباء الواردة من ليبيا بمقتل رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق اللواء عبد القادر التهامي في ظروف غامضة. وأشارت الأنباء إلى أن حكومة الوفاق في طرابلس تتكتم على الخبر حتى الآن.

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