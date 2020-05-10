شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. «كورونا» يصيب 35 من الطاقم الطبى بمستشفى جامعي والان نبدء بالتفاصيل

أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بمصر، إصابة 35 من الأطباء العاملين بمستشفى الزهراء الجامعى بفيروس كورونا. وفق وسائل إعلام محلية. وقال "الزيات"، إن من بينهم قيادات كلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى، وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات، ومدير الشؤون العلاجية، ومديرة العيادات، بالإضافة إلى 17 طبيبا وطبيبة، مشيرًا إلى أنه تم حجزهم فى العزل بمستشفى الأزهر التخصصى.

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