شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يستهدف منصة الطيران التركي بقاعدة معيتيقة والان نبدء بالتفاصيل

شنّ الجيش الوطني الليبي هجمات عدة، فجر أمس السبت، لتدمير منصة إطلاق الطيران التركي المسيّر بقاعدة معيتيقة العسكرية بالعاصمة طرابلس.

وتصاعدت أدخنة سوداء بعد القصف العنيف بالمدفعية الصاروخية للقاعدة التي يتخذها نظام أردوغان مركزًا لقواته من أجل التصدي للجيش الليبي الذي يسعى لاستعادة سيطرته على العاصمة المختطفة من ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج.

وردّ الجيش الليبي سريعًا على غارات لطيران الوفاق استهدفت «بوابة في الحدود الإدارية» لمدينة الرجبان أسفرت عن وفاة 5 أشخاص من أهالي المدينة و4 من مدينة الزنتان، ويأتي الهجوم على قاعدة «معيتيقة» ضمن العملية العسكرية «طير الأبابيل» التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية الخميس الماضي ضد الجماعات الإرهابية والغزو التركي.

يأتي هذا فيما تحشد ميليشيات «أردوغان والسراج» لشن هجوم ثالث على قاعدة «الوطية» الجوية غرب البلاد بعد فشلها في اقتحام القاعدة وانتزاع السيطرة عليها من الجيش الليبي خلال الأيام الأخيرة.

من جهته، نفى الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري استهداف الجيش السفارات الأجنبية والهيئات الدولية في طرابلس، مؤكدًا في بيان مساء الجمعة أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في تقدمها نحو طرابلس تعهدت وبشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية، ومقرات الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة.