شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تنهي تصنيع صواريخ عابرة للقارات والان نبدء بالتفاصيل

ذكر صحيفة كورية جنوبية أن كوريا الشمالية قامت بتصنيع العديد من الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات.

وذكرت صحيفة «دونج-أيه ألبو» نقلا عن مصدر لم تسمه بالحكومة الأمريكية أن السلطات الأمريكية رصدت تجميع والانتهاء من صواريخ باليستية عابرة للقارات في مصنع للسيارات في إقليم ساوث بيونجان حيث أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية في عام 2017.

وقالت الصحيفة إن السلطات الأمريكية لاحظت أيضا وجود «وحدات نقل ورفع ومنصات إطلاق». وقال المصدر للصحيفة إن الولايات المتحدة ما زالت تراقب التطورات المستقبلية وتستكشف العديد من الاحتمالات مثل اختبار إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات أو إقامة عرض عسكري كاستعراض القوة.

وأفادت الصحيفة بأن بيونجيانج قد تحاول الإقدام على أعمال استفزازية قبل يوليو.

وفي تقرير إعلامي كوري شمالي صدر في الأول من يناير الماضي، أعلن الزعيم كيم جونج أون أنه سوف يدشن «سلاحا إستراتيجيا جديدا» قريبا، ما يزيد من مخاوف الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالسياسة الخارجية في عام الانتخابات.