شكرا لقرائتكم خبر عن من المبكر تحميل الرأسمالية المسؤولية عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

فنّد موقع «كاب إكس» المزاعم التي تقول إن أزمة تفشي فيروس كورونا بمثابة أزمة وفشل للرأسمالية.

وبحسب مقال للكاتب والمؤرخ الألماني «راينر زيلتمان»، كان الاشتراكيون في جميع أنحاء العالم مشغولين للغاية في الآونة الأخيرة في جهودهم الرامية إلى التأكيد والتدليل على أن أزمة الفيروس فشل للرأسمالية.

وأشار «زيلتمان» إلى أن المقارنة بين كل من مؤشر الحرية الاقتصادية وتصنيف السلامة في مواجهة الفيروس تؤكد أن العكس هو الصحيح.

ومضى يقول: «يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي تم تجميعه سنويًا منذ عام 1995 من قبل مؤسسة التراث، الحرية الاقتصادية لـ180 دولة. وفقًا لعالم الاجتماع الألماني إريك ويده، يمكن اعتبار المؤشر أيضًا بمثابة مقياس للرأسمالية العالمية». وتابع بقوله: «نشرت مجموعة المعارف العميقة Deep Knowledge، وهي مجموعة مرموقة من المنظمات التجارية وغير الهادفة للربح، مراجعة مؤقتة لتدابير مكافحة الوباء، بما في ذلك تصنيف السلامة للدول الأربعين التي تبذل قصارى جهدها لحماية مواطنيها من الفيروس».

وأضاف بقوله: «بالطبع، لا يزال الوقت مبكرًا جدًا لإجراء تقييم شامل. ومع ذلك، تكشف المراجعة التي قامت بها مجموعة المعارف العميقة العمومية العميقة أن الأماكن التي تحقق أفضل أداء حتى الآن كلها من بين أكثر البلدان الرأسمالية في العالم».

وأردف بقوله: «وفقًا لمؤشر مؤسسة التراث، حصلت 6 دول فقط (3.3%) من 180 دولة في العالم على درجات عالية جدًا من الحرية الاقتصادية هي سنغافورة، هونغ كونغ، نيوزيلندا، أستراليا، سويسرا، أيرلندا».

وتابع بقوله: «باستثناء أيرلندا، فإن جميع هذه البلدان ذات الرأسمالية الحرة اقتصاديًا تصنف أيضًا من بين أفضل 11 دولة في تصنيف دول السلامة». وأردف يقول: «تتكشف نفس المقارنة في الاتجاه المعاكس بالقدر نفسه. الدول العشر الأولى في تصنيف دول السلامة باستثناء الصين كلها من بين الدول الـ30 الأكثر حرية اقتصاديًا في تصنيف مؤسسة التراث».

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وأضاف: «لذلك، فإن 90% من الدول التي تحمي مواطنيها بشكل أفضل من الفيروسات تنتمي أيضًا إلى مجموعة صغيرة من 17% من البلدان التي تتمتع بأقوى الحريات الرأسمالية».

ومضى يقول: «بالطبع، لا يوجد ارتباط بنسبة 100% بين الحرية الاقتصادية والحماية من فيروس كورونا».

وأوضح أن المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تحتل المرتبة السابعة في مؤشر مؤسسة التراث لأكثر البلدان الحرة اقتصاديًا، ولكنها ليست من بين 40 دولة تقدم أفضل حماية ضد كورونا.

وتابع يقول: «في المملكة المتحدة، كما هو الحال في الولايات المتحدة، أمضت الحكومة وقتًا طويلًا جدًا مقارنة بالدول الأخرى في التقليل من شأن المشكلة، ما أدى إلى نتائج مأساوية».

وأردف: «على الرغم من أن تصنيف دول السلامة هو مجرد تقييم مؤقت، إلا أن هناك شيئًا واحدًا واضحًا: التصنيف لا يساعد على دعم فكرة أن السوق الحرة أو الرأسمالية هي المسؤولة عن أزمة كورونا، وهي أطروحة قدمها عدد من المثقفين اليساريين في الآونة الأخيرة».

واختتم بقوله: «مع ذلك، على الرغم من جميع الأدلة المتاحة، يواصل الناس نشر الفكرة السخيفة بأن الرأسمالية هي المسؤولة عن كورونا».