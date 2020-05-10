شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون تونسيون: نرفض التورط بمؤامرات أردوغان والان نبدء بالتفاصيل
وأصدر كل من التيار الشعبي وحزب العمال والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الأمام وحزب القطب، بيانًا مشتركًا «الجمعة» عبّروا من خلاله عن رفضهم المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم «الميليشيات والإرهابيين» وتصدير المرتزقة لليبيا، حسب ما جاء في البيان.
كما حذروا من مغبة استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة.
وأدانت الأحزاب الستة في بيانها كل محاولة للزج بتونس في لعبة المحاور الإقليمية مهما كانت، على حساب أمنها القومي وعلى حساب أمن واستقرار الشعب الليبي ودماء أبنائه، وطالبت الرئيس التونسي بموقف واضح من محاولات تركيا التواجد العسكري، سواء بشكل غير مباشر من خلال جلب «المرتزقة» من سوريا أو بشكل مباشر لما يشكّله هذا الأمر من خطورة كبيرة على الأمن والسلم الإقليميين.
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