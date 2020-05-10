شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون تونسيون: نرفض التورط بمؤامرات أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

يتواصل الغضب الشعبي بين أبناء الشعب التونسي بعد محاولة رئيس حركة النهضة وعضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخوان الإرهابية راشد الغنوشي استغلال منصبه كرئيس للبرلمان التونسي؛ لتمرير صفقات اقتصادية تخدم تركيا وقطر، وهو ما اعتبره برلمانيون وحزبيون خطرًا داهمًا على أمن واستقرار تونس خصوصًا بعد وصول طائرة تركية إلى مطار جربة جرجيس بالجنوب التونسي في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، قالت السلطات الرسمية التونسية إنها تحمل شحنات «مواد ومعدات طبية» للشعب الليبي، وحذرت الأحزاب التونسية من نوايا تركيا باستغلال تونس لأغراض عسكرية ضد ليبيا.

وأصدر كل من التيار الشعبي وحزب العمال والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الأمام وحزب القطب، بيانًا مشتركًا «الجمعة» عبّروا من خلاله عن رفضهم المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم «الميليشيات والإرهابيين» وتصدير المرتزقة لليبيا، حسب ما جاء في البيان.

كما حذروا من مغبة استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة.

وأدانت الأحزاب الستة في بيانها كل محاولة للزج بتونس في لعبة المحاور الإقليمية مهما كانت، على حساب أمنها القومي وعلى حساب أمن واستقرار الشعب الليبي ودماء أبنائه، وطالبت الرئيس التونسي بموقف واضح من محاولات تركيا التواجد العسكري، سواء بشكل غير مباشر من خلال جلب «المرتزقة» من سوريا أو بشكل مباشر لما يشكّله هذا الأمر من خطورة كبيرة على الأمن والسلم الإقليميين.