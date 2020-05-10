بريطانيا تكشف الأحد عن نظام "إنذار كورونا"

وكالات - الخليج 365الأحد 2020/5/10 03:22 ص بتوقيت أبوظبي
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، الكشف عن نظام إنذار يتعلق بفيروس كورونا في خطاب للشعب البريطاني، حيث يضع بعض الشروط لرفع القيود عن الاقتصاد.
وتتراوح مستويات التحذير الخمسة في نظام الإنذار ما بين الأول "الأخضر"، والذي بموجبه يمكن أن تعود الحياة لوضعها الطبيعي، إلى الخامس "الأحمر"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
ومن المتوقع أن يقول جونسون إن إنجلترا على وشك التحسن وتنتقل من المستوى الرابع إلى الثالث، مما يشير إلى أن معدل الإصابة بكوفيد- 19 لا يزداد بشكل كبير، وتم وضع شعار جديد أيضًا لتلك الفترة يقول: "ابق متيقظًا، وتحكم في الفيروس وأنقذ الأرواح".
وقال مسؤول حكومي إنه من المتوقع أن يقول جونسون في الخطاب " سوف نتخذ القرارات التي تستمر في الحفاظ على الحياة وتحمي هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وسيحث جونسون العمال والشركات على توخي اليقظة واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.
وتعتزم بريطانيا تخفيف القيود المفروضة بشأن كورونا، حيث تراجع الحكومة تدابير الإغلاق.
يأتي ذلك في وقت توقع بنك انجلترا تراجع إجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا 14% هذه السنة بسبب الجائحة.
وسيمسح للحانات والمقاهي التي لديها حدائق أن تفتح أبوابها شرط إبقاء مسافة مترين بين الزبائن.
لكن الحكومة ومستشاريها حذروا من عدم توقع عودة إلى الحياة الطبيعية لأشهر، في وقت باتت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في بريطانيا الأعلى في أوروبا.
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