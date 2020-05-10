جيش النيجر يتصدى لهجوم إرهابي شنته بوكو حرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن إرهابيون من جماعة بوكو حرام، مساء السبت، هجوما على المركز العسكري النيجري، جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا، دون وقوع ضحايا.
وقالت وزراة الدفاع النيجرية في بيان، إن الجيش تبادل إطلاق النار مع إرهابيين من بوكو حرام حاولوا مهاجمة المركز العسكري النيجري على مشارف مدينة ديفا جنوب شرق البلاد.
وأضافت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا، وأن الجيش فتح النار على المهاجمين الذين لاذوا بالفرار بسبب القوة النارية.
وفي يوم 3 مايو/أيار الجاري، دار قتال عنيف بين الجيش النيجري، وإرهابيين قرب جسر دوتشي الذي يربط النيجر، ونيجيريا جنوب مدينة ديفا، قتل على إثره جنديان نيجريان وجرح ثلاثة آخرون، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الدفاع.
وأكدت وزارة الدفاع النيجرية مقتل 50 إرهابيا في عملية عسكرية بالتعاون مع الجيش النيجيري، ودعم الشركاء.
ونهاية أبريل/نيسان، قال وزير الدفاع النيجري يوسف كاتامبي إنه توجد عمليات عسكرية جارية في منطقة بحيرة تشاد.
وتستضيف منطقة ديفا، وفق الأمم المتحدة 120 ألف لاجئ وآلاف النازحين.
وتواجه النيجر على حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو هجمات متكررة لجماعات إرهابية أخرى تنشط في الساحل الأفريقي.
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