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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع فى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
سجلت جمهورية جنوب أفريقيا، ارتفاعًا بعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ووفقًا لآخر بيان محّدث لوزارة الصحة مساء اليوم، ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 9420 حالة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف بيان وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن حالات الوفاء بهذا الوباء بلغت 186 حالة وفاة.
يذكر أن جمهورية جنوب أفريقيا تتصدر قائمة دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن.
وبدأت جنوب أفريقيا تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها منذ خمسة أسابيع على سكانها البالغ عددهم نحو 57 مليون نسمة، حيث تم السماح لما يقرب من 1.5 مليون شخص، باستئناف العمل مع اتخاذ العديد من التدابير، على الرغم من أنها الدولة الأكثر تضررا من الوباء، حيث سجلت 5600 إصابة وما يقرب من 100 وفاة.
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا "عزلا وطنيا هو على الأرجح الوسيلة الأكثر فاعلية (ضد الوباء)، لكن لا يمكن تمديده إلى ما لا نهاية". مضيفا "يجب أن يأكل السكان ويحصلوا على لقمة عيشهم والشركات يجب أن تنتج وتبيع" وفق يورونيوز.
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