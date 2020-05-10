4 ولايات ألمانية ترفع حظر دخول السائحين منتصف مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

أعلنت أربعة ولايات ألمانية رفع الحظر على دخول السائحين اعتبارا من منتصف مايو، فى خطوة نحو فتح السياحة الداخلية فى ألمانيا، فى حين أكدت برلين أنها سوف تعيد فتح المطاعم اعتباراً من يوم الجمعة 15 مايو، وفتح الفنادق من الاثنين 25 مايو.



وأعلنت ولاية Schleswig-Holstein رابع ولاية في ألمانيا ترفع الحظر على دخول السائحين اعتباراً من 18 مايو، وذلك بعد ولاية سكسونيا السفلي Niedersachsen في شمال غرب ألمانيا والتي تطل من الشمال على بحر الشمال ومن الغرب على هولندا، وولاية مكلينورج-فوربومرن Mecklenburg-Vorpommern بالشمال على بحر البلطيق، وولاية بافاريا Bayern بالجنوب.

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وبذلك ستصبح العطلات على بحر البلطيق وبحر الشمال ممكنة مرة أخرى وفقاً لمتطلبات النظافة والمسافة، وذلك على الرغم من اعلانها تمديد حظر السفر خارج البلاد بغرض السياحة حتى منتصف يونيو، إلا أن هناك ولايات ألمانية بدأت خطة اعادة فتح الفنادق على أمل عودة الحركة السياحية. وتعد ولاية بافاريا Bayern في جنوب ألمانيا إحدى الولايات التى أعلنت عن فتح الفنادق من 30 مايو القادم، حيث قال رئيس وزراء الولاية التي عاصمتها مدينة ميونيخ بأن "كورونا تحت السيطرة" وتقدم حكومته خطة حذرة لرفع القيود.

ومن أهم بنود خطة الولاية لرفع القيود السماح بالزيارات العائلية واعادة فتح الملاعب، واعتباراً من 11 مايو سيتم فتح باقي المحلات التجارية التي مساحتها تتعدى 800 متر مربع، وكذلك السماح بالرياضات الفردية التي ليس بها تلامس مثل التنس أو الجولف. واعتباراً من 18 مايو سيكون من الممكن تناول الطعام في الهواء الطلق مرة أخرى حتى الساعة 8 مساءً، واعتباراً من 25 مايو يمكن فتح المطاعم مرة أخرى حتى الساعة 10 مساءً بموجب أنظمة النظافة الصارمة.

و اعتباراً من 30 مايو ستتم إعادة فتح الفنادق والعروض السياحية الأخرى مثل شقق العطلات والمعسكرات.

كذلك أعلنت ولاية Mecklenburg-Vorpommern شمال شرق ألمانيا منذ يومين أنها ستنهي الحظر وتفتح أبوابها للسائحين اعتباراً من 18مايو، وقالت رئيسة وزراء الولاية Manuela Schwesig أن تخفيف القيود خلال الـ 14 يوماً الماضية نجح بشكل جيد وحالات الإصابة لا تزال مستقرة.