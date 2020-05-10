وفاة الأميرة بديعة آخر أميرات الأسرة الملكية العراقية عن عمر ناهز 100 عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

توفيت الأميرة بديعة بنت الملك على ملك الحجاز، وزوجة الشريف حسين ابن الأمير على أمير مكة، وشقيقة الوصى على عرش العراق الأمير عبد الإله ابن الملك علي، ووالدة السياسى العراقى الشريف على بن الحسين، وآخر أميرات الأسرة الملكية الهاشمية العراقية.

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وقالت الأسرة فى بيان صدر عنها بحسب "سبوتنيك": "انتقلت إلى الله الأميرة المرحومة بديعة ابنة الملك على فى العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز الـ100 عام ظهر هذا اليوم السبت".

والأميرة بديعة هى ابنة الملك على بن الحسين آخر ملوك المملكة الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن على قائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ الملك فيصل الأول، أول ملوك العراق، وابنة أخ الملك عبد الله الأول، ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وشقيقة الملكة عالية زوجة الملك غازى ثانى ملوك العراق، وشقيقة الأمير عبد الإله الذى كان وصيا على عرش الملك فيصل الثاني، وهى والدة الشريف على بن الحسين بن على بن عبد الله، المطالب بإعادة الحكم الملكى فى العراق.

يشار إلى أن الأميرة بديعة نجت من المجزرة التى أوقعها الجيش العراقى بالعائلة الهاشمية فى قصر الرحاب إثر الانقلاب الذى قام به رئيس الوزراء العراقى لاحقا عبد الكريم قاسم حيث لم تكن موجودة فى القصر حين أقدم الانقلابيون، فى ذلك الحين، على قتل الملك فيصل الثانى وأفراد أسرته، ما اضطرها إلى اللجوء للسفارة السعودية فى بغداد، التى أمنت لها خروجا آمنا بالطائرة من بغداد إلى القاهرة، برفقة زوجها وأبنائها، ثم أمضت بعض الوقت فى مصر ومن ثم انتقلت إلى سويسرا وبعدها إلى المملكة المتحدة.