- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يجتاح الجيش الروسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، إصابة 3197 حالة مؤكدة بفيروس كورونا بين أفراد الجيش الروسي، بحسب وكالة انترفكاس، الروسية.
وقالت الوزارة في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني، إنه "خلال الاختبارات المستمرة داخل القوات المسلحة الروسية خلال الفترة من 3 مارس إلى 9 مايو، جرى العثور على 3197 جنديا بنتائج إيجابية".
وأضافت الوزارة أن جميع الأفراد العسكريين الذين لديهم نتائج إيجابية يخضعون لإشراف مستمر من المسعفين العسكريين، ومنهم: 3 أشخاص في حالة خطيرة و14 في حالة معتدلة، والباقي لم يظهر عليهم أعراض المرض.
وواصلت العاصمة الروسية موسكو احتلالها المركز الأول بين المدن الروسية فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فمن بين 10 آلاف 817 إصابة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت موسكو وحدها 5667 إصابة، أي بنسبة 52% تقريبا.
وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" فى بيان أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد بلغ 198 ألفا و676 حالة، وإجمالي عدد المصابين في موسكو وحدها وصل إلى 104 آلاف و189 إصابة بنسبة 52.4%، بينما بلغ عدد الوفيات في العاصمة الروسية 1010 من أصل 1827.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يجتاح الجيش الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.