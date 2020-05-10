فيروس كورونا يجتاح الجيش الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، إصابة 3197 حالة مؤكدة بفيروس كورونا بين أفراد الجيش الروسي، بحسب وكالة انترفكاس، الروسية.



وقالت الوزارة في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني، إنه "خلال الاختبارات المستمرة داخل القوات المسلحة الروسية خلال الفترة من 3 مارس إلى 9 مايو، جرى العثور على 3197 جنديا بنتائج إيجابية".

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وأضافت الوزارة أن جميع الأفراد العسكريين الذين لديهم نتائج إيجابية يخضعون لإشراف مستمر من المسعفين العسكريين، ومنهم: 3 أشخاص في حالة خطيرة و14 في حالة معتدلة، والباقي لم يظهر عليهم أعراض المرض.

وواصلت العاصمة الروسية موسكو احتلالها المركز الأول بين المدن الروسية فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فمن بين 10 آلاف 817 إصابة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت موسكو وحدها 5667 إصابة، أي بنسبة 52% تقريبا.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" فى بيان أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد بلغ 198 ألفا و676 حالة، وإجمالي عدد المصابين في موسكو وحدها وصل إلى 104 آلاف و189 إصابة بنسبة 52.4%، بينما بلغ عدد الوفيات في العاصمة الروسية 1010 من أصل 1827.