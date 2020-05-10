وفيّات كورونا في البرازيل تتخطّى عتبة الـ10 آلاف

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ريو دي جانيرو: سجّلت البرازيل أكثر من عشرة آلاف وفاة ومئة وخمسين ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسب أرقام نشرتها السبت وزارة الصحة في البلاد التي تُعتبر الأكثر تأثّراً بالفيروس في أميركا اللاتينيّة.

وأحصت السلطات 10627 وفاة و155939 إصابة بكوفيد-19، وهي أرقام تُواجَه بتشكيك كبير من المجتمع العلميّ الذي يعتبر أنّ الحصيلة الوطنيّة للضحايا أعلى بـ15 أو حتّى 20 مرّة.

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