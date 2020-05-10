حصيلة كورونا المستجد حتى الساعة 19,00 ت غ السبت

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





باريس: أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 276435 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الساعة 19,00 ت غ السبت استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من ثلاثة ملايين و984 ألفا و960 إصابة في 195 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليون و312 ألفا و900 مصاب على الأقلّ.

ومنذ الإحصاء الذي أُجري في الأمس الساعة 19,00 ت.غ، تمّ إحصاء 4656 وفاة و87674 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجّلت أعلى حصيلة وفيّات جديدة هي الولايات المتحدة (1643) تليها البرازيل (751) والمملكة المتحدة (346).

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط/فبارير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 77744 من بين مليون و297 ألفاً و549 إصابة. وأعلِن تعافي 198993 شخصاً على الأقلّ.

وتحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 31587 وفاة من بين 215260 إصابة. وتليها إيطاليا مع 30395 وفاة (218268 إصابة). وتحلّ إسبانيا رابعةً مع 26478 وفاة (223578 إصابة)، ومن ثمّ فرنسا مع 26310 وفاة (176658 إصابة).

بين الدول الأكثر تضرّراً، سجّلت بلجيكا أعلى عدد وفيّات مقارنة بعدد السكّان، مع 74 وفاة لكلّ 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (57) ثم إيطاليا (50) والمملكة المتحدة (47) وفرنسا (40).

Advertisements

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) 4633 وفاة و82887 إصابة، بينما تعافى 78046 شخصا.

وسجّلت أوروبا 155074 وفاة من بين مليون و707 آلاف و797 إصابة حتّى الآن.

وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 82528 من بين مليون و356 ألفاً و168 إصابة.

وسجّلت أميركا اللاتينيّة والكاريبي 18679 وفاة من بين 341 ألفاً و790 إصابة، وآسيا 10367 وفاة (284322 إصابة)، والشرق الأوسط 7502 وفاة (218372 إصابة)، وإفريقيا 2160 وفاة (59254 إصابة)، وأوقيانيا 125 وفاة (8261 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

مواضيع قد تهمك :