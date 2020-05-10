مالي ترفع حظر التجول

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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باماكو: أعلنت حكومة مالي السبت رفع حظر التجول في كل الأراضي الوطنية مع فرض وضع الكمامات في الأماكن العامة في هذه الدولة الكبرى الواقعة في غرب إفريقيا بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي خطاب متلفز، حذر رئيس وزراء مالي بوبو سيسي من أن الفيروس بات موجودا الآن "عمليا في كل مناطقنا الإدارية".

وأضاف "الشر بات بيننا" موضحا أن منطقة العاصمة باماكو أصبحت بؤرة الوباء.

وسجلت السلطات المالية 668 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن مع 35 وفاة.

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ورفع حظر التجول الليلي الذي فرض في نهاية آذار/مارس، لكن المدارس ستبقى مغلقة حتى 2 حزيران/يونيو كما سيصبح وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة.

وأوضح رئيس الوزراء أن حدود البلاد ستبقى مغلقة.



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