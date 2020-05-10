شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعمت الحكومة التجهيزات الطبية والمستلزمات الدوائية لمواجهة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حزمة من الإجراءات الوقائية والأحترازية بالإضافة إلى حزم التحفيز الاقتصادى فى إطار مجابهة الفيروس، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية التى وجهت تخصيص 100 مليار جنيه من الاحتياطات المالية للدولة فى هذا الصدد.

وفى هذا الإطار، نستعرض حزمة الإجراءات العلاجية التى اتخذتها الدولة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى دعم التجهيزات الطبية والمستلزمات الدوائية بالقطاع الصحى، وذلك فى ضوء خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على النحو الأتي:

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1- توفير 3.8 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات الملُحة من الأدوية والمستلومات الطبية منها 2.58 مليار جنيه لوزارة الصحة والسكان، و427 مليون جنيه للمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، و688.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، و50 مليون جنيه لمستشفيات جامعة الأزهر.

2- توفير مليار جنيه بشكل فورى بشكل فورى لوزارة الصحة والسكان لتدبير الُمستلزمات الوقائية.

3- قيام القوات المسلحة بدعم القطاع الطبى بإتاحة المستشفيات والمركبات وعربات الإسعاف والتجهيزات الوقائية ومنها خدمات التعقيم والتطهير.