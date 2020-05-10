شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: عدم إرسال البيان المالى للبرلمان يُصعب دراسة الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عدم إرسال وزارة المالية للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى مجلس النواب حتى الآن يُصعب مهمة أعضاء المجلس فى قراءة مشروع الموازنة ودراسته بشكل كامل وإبداء الملاحظات عليه.

وأوضح فؤاد، لـ"الخليج 365"، أن عدم إرسال البيان المالى لأعضاء البرلمان من جانب وزارة المالية يجعل هناك صعوبة فى دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة بشكل جيد لعدم تمكن كثير من النواب من معرفة الهيات التابعة لكل وزارة عند دراسة موازناتها التفصيلية.

وتابع فؤاد قائلا:"عندما أريد دراسة الموازنة الخاصة بقطاع أو وزارة من الوزارات أضطر لإجراء عملية بحث لمعرفة إجمالى عدد الهيئات التابعة لكل وزارة"، مضيفا: "لكن البيان المالى هو مفتاح الخريطة، والموازنات المنفصلة يتم تجميعها فى البيان المالى حتى يكون هناك إمكانية لدراستها بشكل علمى".

وأضاف فؤاد قائلا: "ربما لا تكون لدى الخبرة اللازمة الموجودة لدى باقى النواب، لكن أنا أقرأ مشروع الموازنة العامة للدولة منذ 4 سنوات، وهذه هى الموازنة الوحيدة التى بذلت فيها جهد ضخم وتعبت فيها بالشكل دا، وأضطر إلى العمل والقراءة من البيان التمهيدى الذى أصدرته وزارة المالية بشأن مشروع الموازنة، وهذا كلام غير دقيق".