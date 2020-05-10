فيديو - تحمل 45 طنا وقائدها نجا.. تفاصيل جديدة في حريق سيارة وقود بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - لشرقية – فاطمة الديب:
قال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، إن سيارة الوقود التي احترقت بجوار "بنزينة" بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، كانت تحمل 45 طن وقود.
وأضاف المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قائد السيارة تمكن من القفز منها فور نشوب النيران بها، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق.
وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحاملة وقود بالقرب من الصحراء الملاصقة لمحطة وقود بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، قبل قليل، بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها.
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