أبرزها كورونا.. ماذا لو كنت مريضا قبل امتحانات الدبلومات الفنية؟ التعليم تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتأجيل الامتحانات لأي طالب من الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية "صناعي/زراعي/تجاري/فندقي" للعام الدراسي 2019/2020 لمن تظهر عليه أي أعراض مرضية، أثناء دخوله لجنة الامتحان قد تؤثر على سلامة الطلاب والعاملين بالامتحانات.

جاء ذلك خلال خطاب دوري عممته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي المديريات التعليمية.

وأشارت الوزراة، إلى أنه يتم تأجيل الامتحانات إلى الدور الثاني لهذا العام الدراسي 2019/2020 مع الاحتفاظ بالدرجة الفعلية للطالب، بأن يقوم المسئول الصحي بلجنة السير بتحرير تقرير طبي موقع من رئيس اللجنة والمراقب الأول وعضو لجنة السير، ويتم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة للنظر فيها.

وقال مصدر بوزارة التعليم لمصراوي، إن ذلك يأتي بسبب تداعيات مكافحة انتشار الأمراض خاصة ما يتعلق بفيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميًا باسم "كورونا المستجد" التي تتخذها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة، للحفاظ على السلامة العامة للمتقدمين لأداء الامتحان لاتمام الدراسة بدبلوم المدارس الثانوية الفنية "صناعي /زراعي/فندقي/تجاري".