بسبب تفشي كورونا وإنهيار أسعار النفط، إقتصاديّات دول الخليج تواجه رحيلا جماعيًّا للوافدين

ملايين الوافدين في دول الخليج لم يعد أمام الكثير منهم أي خيار آخر سوى العودة إلى بلدانهم في ظل تفشي وباء كورونا وإنهيار أسعار النفط وبالتالي تراجع متواصل للإقتصاد، غير أنها خطوة تهدد إقتصاديات المنطقة بمزيد من الركود.

وسجّل مئات الآلاف من المهاجرين وأكثرهم آسياويون، طلبات لإعادتهم إلى دولهم، حسبما تفيد الأرقام لدى سفارات بلدانهم في دول الخليج، حيث يتواصل تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب من أصحاب الدخل المنخفض الذين يعيشون في مساكن مكتظة. وبدأت كل من باكستان والهند ترحيل مواطنيها من منطقة الخليج. كما شرعت مصر في تسيير رحلات لإعادة مواطنيها من الكويت حيث تصدت قوات الأمن لشغب أثاره مصريون في مركز إيواء يقيم فيه المخالفون لشروط الإقامة هذا الأسبوع.

الإستغناء عن العمالة الوافدة ؟

موازاة لذلك، ركز برنامج حواري شهير في قناة سعودية يقدمه الإعلامي خالد العقيلي، على ما وصفه الأخير " واجب شركات القطاع الخاص تجاه الوطن" والمتمثل في "تسريح موظفيها الأجانب لا السعوديين"، متحدثا عن "خطر حقيقي"، نابع من "هيمنة الوافدين على قوة العمل بالمملكة". وتوجه العقيلي في برنامجه الذي تبثه قناة "إس.بي.سي" التلفزيونية المملوكة للدولة، بكلامه إلى الشركات السعودية التي تُبقي على الوافدين، وقال إنهم "ما يخجلون من أنفسهم ولا يعرفون معنى الوفاء للوطن".

وتابع قائلا "يجب أن نتوقف عن جعل الموظف السعودي هو كبش فداء مع كل أزمة، اجعلوا العمالة الوافدة... هم الأولى بالإستغناء وليس إبن الوطن".

تصريحات العقيلي هذه لا تشكل إلا جانبا من أزمة حادة وصراع حقيقي يمر منه نحو 35 مليون أجنبي يشكلون العمود الفقري لإقتصاد الخليج، فهل عليهم البقاء أم الرحيل في وقت تستغني فيه الشركات عن عاملين بسبب جائحة فيروس كورونا وإنهيار أسعار النفط وسط تحركات لحماية وظائف ورواتب المواطنين.

أزمة أشد

من جهته، توقع صندوق النقد الدولي تراجعا حادا لإقتصاديات الشرق الأوسط بسبب ضربة مزدوجة من إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا والتراجع القياسي في أسعار النفط. وفي ظل ذلك ترجح منظمة العمل الدولية أن يكون رحيل الوافدين في منطقة الخليج نتيجة للأزمة الحالية، أكبر مما أعقب الأزمة المالية في 2008 و2009 وتراجع أسعار النفط في 2014 و2015، لكن دون أن تحدد أرقاما.

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وتشمل التوقعات أنه لن يتضرر العاملون في المهن اليدوية فقط بسبب أزمة فيروس كورونا، بل سيطال الأمر الكثير من أصحاب المؤهلات المهنية. ولا تتوفر بيانات رسمية عن البطالة لكن عدة شركات طيران خليجية وشركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة قالت إنها قررت تسريح مئات العاملين.

وكانت دبي، وهي مركز للأعمال والسياحة تأمل في دفعة إقتصادية من إستضافة معرض إكسبو العالمي هذا العام، لكن الحدث تأجل حتى أكتوبر 2021 بسبب الوباء.

"الوافدون ليسوا مجرد ترس في آلة"

من المنتظر أن تسرع الدول الخليجية الخطى في برامج "لتأميم" الوظائف، وقد أمرت سلطنة عمان الشهر الماضي بالفعل الشركات الحكومية بإحلال العمانيين محل الموظفين الأجانب، بيد أن خبراء الاقتصاد يحذرون بشدة من أن رحيل الوافدين قد يقلص إيرادات الحكومات من الرسوم وضريبة القيمة المضافة ويبطئ جهود الإصلاح بما يشمل خفض الإنفاق العام على الرواتب والدعم.

في هذا السياق، صرّح طارق فضل الله من نومورا لإدارة الأصول-الشرق الأوسط، لوكالة رويترز، أن "تراجع عدد الوافدين سيقلص الطلب على كل شيء من البيتزا إلى الفيلات، والخطر هو أن يؤدي هذا إلى تأثير إنكماشي متتال وفقدان للوظائف الثانوية".

النتيجة ذاتها خلص إليها روبرت موجيلنيكي الباحث المقيم لدى معهد دول الخليج العربية في واشنطن، مشددا "الوافدون ليسوا مجرد ترس في آلة. إنهم يلعبون دورا مكملا في إعادة تدوير رأس المال محليًّا مما يساعد في دعم إقتصادات الخليج".

* المصدر: موقع " DW" الألماني