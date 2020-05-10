بينهم دبلوماسي أوروبي .. إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا بالأردن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم السبت، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.
وأوضح جابر في إيجاز صحفي، أن "الاصابات سجلت لدى 6 سائقين على الحدود، بينهم سائق أردني، ودبلوماسي أوروبي قادممن الخارج، ولدى 7 من مخالطي سائق المفرق".
وقال: "السائق المصاب في محافظة المفرق نقل العدوى إلى 35 شخصا بالمجمل حتى الآن".
وأشار إلى أنه ووفقا للإصابات المسجلة اليومالسبت، يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 522 إصابة، فيما سجلت حالتا شفاء ليصبح الإجمالي 384 حالة، فيما يرقد 85 شخصا قيد العلاج في المستشفيات.
وأجري 4971 فحصا مخبريا السبت، ليرتفع إجمالي الفحوص المخبرية منذ بدء فحوص الكشف عن الفيروس في الأردن إلى 111285 فحصا مخبريا.
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