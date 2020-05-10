مصرع شخص بحريق في مستشفى لعلاج مصابي كورونا بموسكو

لقي شخص واحد مصرعه جراء حريق اندلع في المستشفى رقم 50 بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت.
وأكد متحدث باسم طوارئ العاصمة، أن الحريق اندلع في إحدى غرف العناية المركزةفي المستشفى، الذي يتلقى فيه العلاج مصابو فيروس كورونا.
وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي بلغت مساحته نحو 20 مترا
وقدم عمدة موسكو سيرغي سوبيانين التعازي لذوي الضحية، مؤكدا أن المرضى من المستشفى المتضرر سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى.
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