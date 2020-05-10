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مصرع شخص بحريق في مستشفى لعلاج مصابي كورونا بموسكو

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لقي شخص واحد مصرعه جراء حريق اندلع في المستشفى رقم 50 بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت.

 

وأكد متحدث باسم طوارئ العاصمة، أن الحريق اندلع في إحدى غرف العناية المركزة

في المستشفى، الذي يتلقى فيه العلاج مصابو فيروس .

 

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي بلغت مساحته نحو 20 مترا

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مربعا وتم إجلاء نحو 300 شخص من المبنى، وإنقاذ 5 مرضى من غرفة العناية المركزة، التي اندلع فيها الحريق.

 

وقدم عمدة موسكو سيرغي سوبيانين التعازي لذوي الضحية، مؤكدا أن المرضى من المستشفى المتضرر سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى.

 

 

 

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