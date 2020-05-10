المراكز الأمريكية: مليون و274 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 77 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن مليونا و274036 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 25996عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات زاد 1557 حالة إلى 77034. 25996عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات زاد 1557 حالة إلى 77034. Advertisements ويشمل الإحصاء الفترة حتى الثامن من مايو أيار مقارنة بالإحصاء السابق يوم الخميس. ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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