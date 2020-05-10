البعثة الأممية في ليبيا تطالب بمعاقبة المسؤولين عن قصف مطار معيتيقة

أدانت البعثة الأممية في ليبيا القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة في طرابلس، متهمة "الجيش الوطني الليبي" بأنه تعمد مهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين.

وقالت البعثة في بيان أصدرته السبت: "حسب التقارير وفي مشهد بات مألوفا جدا ومروعا، قصفت قوات تابعة للجيش

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الوطني الليبي مطار معيتيقة اليوم بينما كانت طائرة مدنية تستعد لمغادرة طرابلس".

وأكدت أن الغارات تسببت بسقوط جرحى مدنيين ووقوع أضرار هائلة بطائرتي ركاب مدنيتين، وخزانات للوقود وسيارات إطفاء وصالة الركاب بالمطار.

وأضافت: "هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكل متكرر بالقرب من الأحياء السكنية. القصف العنيف اليوم ليس إلا مشهدا آخر من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى القوات الموالية للجيش الوطني الليبي".

وأشارت إلى أن هجمات قوات حفتر أدت منذ بداية مايو الجاري إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيا وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجهمات بموجب القانون الدولي.