المملكة العربية السعودية تملك أكثر من ألفي طائرة بدون طيار

وعن سعر هذا النوع من الطائرات قال أبو عبيد انه يترواح ما بين 10 آلاف إلى 5 ملايين ريال سعودي، كما تم بث مقطع فيديو لجولة قامت بها القناة في معمل شركة “بُراق” التي تعنى بصناعة الطائرات بدون طيار لأغراض تجارية وعسكرية، حيث التقت مؤسسها سعيد الزهراني، وهو شاب سعودي يبلغ السابعة والعشرين من العمر، درس هندسة الفضاء والطائرات في جامعة أمبري ريدل في ولاية فلوريدا الأميركية، وهو الفائز بإحدى مسابقات مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء بالإمارات.

سبق ان عرضت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال مشاركتها في المعرض السعودي الدولي للطيران 2019، الذي اقيم بنسخته الأولى في العاصمة الرياض، خمساً من طائراتها المسيرة، التي تم تصميمها وتصنيعها وتطويرها بأيدي باحثين سعوديين. وتمتاز هذه الطائرات المصنعة من الألياف الزجاجية والكربونية، بخفة وزنها وقوة تحملها، وصعوبة التقاطها عبر أجهزة الرادار والاستطلاع، وقد شكّل المعرض حينها منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات الصناعة الجوية، بمشاركة أكثر من 265 شركة دولية ومحلية عرضت آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا وخدمات الطيران.