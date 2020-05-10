كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرازيل تعلن الحداد العام على ضحايا كورونا لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الوطني البرازيلي (الكونجرس)، السبت، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في نفس اليوم الذي تخطى فيه عدد الوفيات حاجز الـ10 آلاف حالة جراء الوباء.

وأشار رئيسا مجلسي النواب والشيوخ، رودريغو مايا ودافي ألكولومبري، على الترتيب، في بيان مشترك "هذا البرلمان الذي يمثل الشعب والتوازن الفيدرالي لهذه الأمة يشعر حاليا بلحظات الخسارة والحزن والأسف هذه ومتأثر بها".

ووفقاً لهذا القرار الذي نشرته الصحيفة اليومية الرسمية للمجلس، يحظر تماماً أي شكل من أشكال الاحتفالات خلال تلك الأيام الثلاث للحداد.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصحة الجمعة أن عدد الوفيات بلغ 9 آلاف و897 حالة والإصابات 145 ألف و328 حالة، بينما أشارت البيانات الصادرة السبت إلى أن عدد الوفيات تخطى حاجز العشرة آلاف حالة.

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