كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوروبي يعلن افتتاح مركزا لفحص كورونا.. "الاثنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان الأوروبي، أنه سيفتتح مركز فحص فيروس كورونا المستجد، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الاثنين، لإجراء اختبارات لعدد يصل إلى ألفي شخص يوميا، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

وجاء في بيان مشترك بين محافظة إقليم الراين الأسفل وبلدية المنطقة والوكالة الإقليمية للصحة والبرلمان الأوروبي أن "توفير فضاء في مبنى لويس فايس مجانا من طرف البرلمان الأوروبي سمح بوضع مركز فحص لكوفيد-19 لخدمة سكان الراين الأسفل وخاصة سكان منطقة ستراسبورغ، في إطار بدء مرحلة إنهاء الحجر".

وسيخصص مركز الفحص لـ"الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ويعتبرهم التأمين الصحي أو الأجهزة الصحية في المدينة مخالطين" لشخص مصاب.

من جهتها، اعتبرت محافظة منطقة الشرق الكبير جوزيان شوفالييه خلال مؤتمر صحفي أن المركز الذي تم إنشاءه في البرلمان الأوروبي "يوفر كل الضمانات لأخذ العيّنات في أفضل الظروف".

وأضافت أن إمكانيات الفحص في إقليم الراين الأسفل سترتفع إلى 8174 يوميا.

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وشدد رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ري أن البرلمان الأوروبي لعب دورا "بناء جدا"، خاصة وأن رئيسه هو من اتصل به لعرض المساعدة.

وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، اقترح رئيس البرلمان، الإيطالي دافيد ساسولي، وضع بعض المباني في ستراسبورغ وبروكسل ولوكسمبورغ على ذمة السلطات، وكذلك بعض السيارات إن اقتضى الأمر.

ومنذ نهاية الشهر ذاته، تم استخدام مطابخ البرلمان في ستراسبورغ لتجهيز 500 وجبة يوميا يتم توزيعها على المحتاجين.

وفي حين يجري كثير من العمل البرلماني في بروكسل، يوجد مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، لكن البرلمانيين لا يستخدمونه إلاّ لعقد الجلسات العامة في فترة أسبوع من كلّ شهر.

لكن، لم تعقد الجلسات في ستراسبورغ منذ مطلع مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أضر بمنطقة الألزاس بصفة خاصة.

ولا توجد في جدول أعمال عام 2020 أي جلسة عامة في المقر قبل سبتمبر المقبل.