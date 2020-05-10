كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بومبيو: ترامب حمى العالم من تهديدات إيران النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب حمى العالم من تهديدات إيران النووية وسلوكها العنيف بانسحابه من الاتفاق النووي منذ عامين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، واصفا إياه بانه "كارثي".

وقال ترامب في خطاب متلفز من أمام البيت الأبيض، حينها، "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف بومبيو ، في تصريحات صحفية مساء السبت، أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أمريكا والشرق الأوسط أكثر أمنا.

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