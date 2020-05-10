كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بومبيو: ترامب حمى العالم من تهديدات إيران النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب حمى العالم من تهديدات إيران النووية وسلوكها العنيف بانسحابه من الاتفاق النووي منذ عامين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، واصفا إياه بانه "كارثي".
وقال ترامب في خطاب متلفز من أمام البيت الأبيض، حينها، "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني".
وأضاف بومبيو ، في تصريحات صحفية مساء السبت، أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أمريكا والشرق الأوسط أكثر أمنا.
وذكرت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، أنها "تأمل" في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران قبل انتهائه في أكتوبر المقبل.
ومن المقرر، بحسب الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي عام 2015، أن يتم رفع حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن مؤخرا أنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر.
وستستخدم واشنطن حجة قانونية تستند إلى تفسير للقرار 2231 مفادها بأنها لا تزال "مشاركة" في الاتفاق النووي، على الرغم من انسحابها منه في 2018، الأمر الذي يمكنها من تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران أو فرض عقوبات أكثر صرامة.
ومنذ مايو 2019، انتهكت إيران مرارا الاتفاقية النووية، كتجاوز حد الـ 300 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب، والتخصيب إلى ما دون عتبة 3.67٪، وانتهاك الحدود المفروضة على البحث والتطوير، كما أنه في نوفمبر، أكدت استئناف تخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو".