كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في عين زارة جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المسماري في بيان، مساء اليوم السبت، إن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة عين زارة.

وخلال عام من انطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من الإرهاب والمليشيات تمكنت قوات الجيش الليبي من إسقاط أكثر من ٩٠ طائرة تركية مسيرة من طراز بيردقدار.

وحول الأوضاع الميدانية بمحاور القتال بالعاصمة طرابلس، أكد عقيلة الصابر عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن سلاح الجو نفذ سلسلة من الغارات الجوية على المليشيات شرقي مصراتة.

وأوضح الصابر في حديث خاص لـ "العين الإخبارية" أن الضربات استهدفت مواقع تجمعات الإرهابيين المدعومين من تركيا والمرتزقه السوريين بطريق منطقة بوقرين شرقي مصراتة.

من جانبه، أكد المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن محاور القتال بالعاصمة تشهد هدوءا حذرا في جميع المحاور.

وأضاف أن القوات المسلحة تحافظ على جميع تمركزاتها ولم تصدر أي تعليمات بالتقدم رغم الاستمرار في نقل المرتزقة من قبل الحشد المليشياوي.

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وأوضح أن هذا الهدوء يقطع من وقت إلى آخر أصوات المدفعية تستخدم للرد على تحركات مدفعية الحشد العثماني التركي بشكل مباشر.

وتستمر المليشيات المسلحة المدعومة تركيا بالقصف العشوائي على منازل المدنيين بالعاصمة طرابلس.

وتقول مديرية أمن النواحي الأربعة إن المليشيات استهدفت بالقذائف والصواريخ العشوائية منطقة المرازيق مساء اليوم.

وتابعت في بيان، أن القصف أسفر عن أضرار مادية بمنزل أحد المواطنين، كما تعرض أيضا سكن للعمالة الأجنبية من الجنسية المصرية خلف مقتل شخص مصري الجنسية وجرح آخرين بمنطقة المرازيق .

وأشارت إلى أن المنطقة لا تزال تحت القصف العشوائي على منازل المدنيين الأبرياء.

وكان الجيش الليبي قد أطلق، الخميس عملية "طيور الأبابيل" الجوية ضد العدوان التركي والموالين له، تم خلالها تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، كما تم استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي الخميس سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

كما استهدف سلاح الجو الليبي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".