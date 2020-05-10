33 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في جهة الشمال بينها 27 بطنجة.. وحالات الشفاء الجديدة سجلت في العرائش

سجلت جهة الشمال، إلى حدود اليوم السبت، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في الجهة 874 حالة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بـ”كوفيد19″ على 27 حالة بعمالة طنجة أصيلة، ليصل عدد المصابين إلى 651، يليه إقليم العرائش بـ5 إصابات بمجموع 134 حالة، ثم إقليم تطوان بحالة واحدة، بمجموع 75 إصابة.

واستقر عدد الإصابات على مستوى إقليم الحسيمة في 13 حالة.

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وسجلت أقاليم وزان، وشفشاون، وفحص أنجرة، ناهيك عن عمالة المضيق الفنيدق صفر إصابة بالفيروس التاجي.

وفيما يتعلق بحالات التعافي من الوباء في الجهة، فقد ارتفع إجمالي المتعافين إلى 237 بعد تسجيل 9 حالات شفاء جديدة في إقليم العرائش. فيما لم تسجل باقي عمالات وأقاليم الجهة أية حالة تعافي جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

واستقرت حصيلة الوفيات المسجلة على مستوى أقاليم وعمالات الجهة في 27 حالة.