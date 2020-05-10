حصيلة كورونا وراء القضبان.. إصابة 45 سجينا بطنجة وإخضاع 3700 موظفا في السجون المغربية للاختبارات -التفاصيل

كشف بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إصابة 45 سجينا بفيروس “كورونا” من مخالطي 15 سجينا، الذين تأكدت إصابتهم بـ “كوفيد 19” بالسجن المحلي طنجة 1 في وقت سابق.

وشدد البلاغ ذاته على أنه تم نقل ثلاثة من مجموع هؤلاء السجناء إلى المستشفى من أجل الخضوع للبروتوكول العلاجي، في حين تم عزل الباقي في حي معزول بالمؤسسة يتوفر على التجهيزات الطبية الخاصة بالبروتوكول الاستشفائي الذي يشرف عليه طاقم طبي تابع للسلطات الصحية.

وأوضح البلاغ ذاته أنه سيتم إخضاع جميع السجناء الذين جاءت نتائجهم إيجابية لاختبار ثان، علما أنه لم تسجل أية إصابة جديدة في صفوف الموظفين، يؤكد البلاغ ذاته.

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وارتباطا بالموضوع، أكد البلاغ ذاته أنه في ما يخص السجن المحلي بورزازات، من أصل 241 سجينا سبق الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا، تعافى 189 سجينا بصفة تامة، فيما جاءت نتائج الاختبارات الثانية التي خضع لها 16 سجينا سلبية، في حين بلغ عدد الحالات الإيجابية 36 سجينا في انتظار إخضاعهم لاختبار ثان.

وشدد البلاغ ذاته على لم يتم تسجيل أية حالة إصابة جديدة سواء في صفوف الموظفين أو النزلاء بالمؤسسات السجنية التابعة لجهات: الدار البيضاء سطات، بني ملال خنيفرة، العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق.

وفي موضوع ذي صلة، أوضح البلاغ أن 3700 موظفا من 67 مؤسسة سجنية خضعوا لهذه الاختبارات من أصل 4280 موظفا.