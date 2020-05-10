الكرة في مواجهة “كورونا”.. الانتدابات الربيعية “تسبق” استئناف التداريب في إسبانيا

السائل “النجم” للقضاء على الفيروس، الكمامات، القفازات، الاختبارات، والتعقيم كلها خطوات أساسية قبل استئناف التداريب بإسبانيا، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار.

وشددت الصحيفة ذاتها على كون المختصين في التعقيم باتوا يشكلون الانتدابات الربيعية للأندية لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” على المشهد الكروي.

وأوضح المصدر ذاته أن الاختصاصيين في عمليات التعقيم يحرصون على أن تشمل العملية، التي تندرج في سياق محاربة “كورونا” في المنشآت الرياضية، كل المعدات التي تستعملها الفرق لإجراء الحصص التدريبية، فضلا عن مستودعات الملابس.

وفي موضوع ذي صلة، بلغ عدد الوفيات بفيروس “كورونا” في إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 179، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ انتشار الجائحة إلى 26.478، في وقت بلغ فيه عدد المصابين 223.578.