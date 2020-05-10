فسحة رمضان على “أخبار اليوم”.. الطاعون وهزيمة المولى سليمان في معركة «ظيان» -الحلقة 11

في ظل جائحة كوفيد ــ 19، اختارت «أخبار اليوم»، أن تنشر سلسلة من الحلقات من كتاب مرجعي بعنوان: «تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين 18 و19»، لمؤلفه المؤرخ الراحل محمد الأمين البزاز، الذي اشتغل أستاذا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. ويعد الكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه، أشرف عليها المؤرخ جرمان عياش أشهرا قبل رحيله سنة 1990.

ارتبط هذا الطاعون بتردي الأوضاع السياسية والأمنية جراء ثورات الجبليين، واستئناف زحفهم في اتجاه السهول، كما تزامن مع معارضة رجال الزوايا للمولى سليمان بعد تحريمه المواسم ومحاولته الحد من نفوذهم السياسي وتقليص امتيازاتهم التقليدية، وبلغت الأوضاع منتهاها من الفوضى والاضطراب بعد هزيمة السلطان أمام البربر في موقعة “ظيان” في ماي 1819، وتمرد جيش العبيد والأوداية، وما تبع ذلك من إقدام الثوار على خلع السلطان ومبايعة ابن أخيه مولاي إبراهيم.

بخصوص هزيمة السلطان في معركة”ظيان”، فإن قصتها تعود لسعي الجبليين الفقراء للاندفاع نحو السهول الخصبة للحصول على الكلأ. ويشتد الانجذاب لهذه المناطق في أوقات الكوارث، ولهذا لم يكن غريبا أن تسعى قبائل الأطلس إلى التكتل من جديد بقيادة أبي بكر مهاوش لتحقيق حلمها التقليدي في السهول التي بدأت تبدو سهلة المنال، بعدما انهدت طاقات سكانها من جراء الوباء.

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ساعد الطاعون بالفعل، إن لم نقل أغرى الجبليين بتصعيد موجة اندفاعهم هاته، ونجد في دراسة حديثة عن ثورات 1819 إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة. “في 1818 فتك الطاعون مرة أخرى بسكان المدن والسهول الشمالية، وذلك في أعقاب الموسم الفلاحي المأساوي لسنة 1817. والنتيجة أن قبائل بكاملها أصبحت في حالة كبيرة من الضعف وغير قادرة على الصمود أمام الضغوط الجبلية التي كانت عرضة لها إلا بالاعتماد على الدولة”. وأرغم هذا الوضع المولى سليمان على ضرورة القيام بعمل عسكري سريع. وهكذا قام باستعدادات هائلة، على الرغم من كل المصاعب لتوفير كامل النجاح ضد خصوم سبق له أن اختبر شدة بأسهم سنة 1805، ثم سنتي 1811 و1812 قرب صفرو وأزرو. ويخبرنا الناصري بالفعل أنه جمع جيشا من 60 ألف رجل، جرى استدعاؤهم من مناطق مختلفة: فقد ضم جيش السلطان، عبيد مكناس، وجنود الحوز، وجيش الأوداية، وعرب فاس، والشراردة غرب مراكش، كما ضم فرقا من الغرب والخلط وبني مالك، وعناصر أخرى من دكالة وتامسنا وتادلة. هذا بالإضافة إلى الوحدات البربرية وجلها من زمور وآيت أدراسن وأيت يمور المقيمة في منطقة سيدي قاسم. غير أن هذه المناطق التي استقدمت منها الوحدات كانت هي المناطق التي استنزفها الطاعون أكثر من غيرها. يقول الزياني: “وكان الناس في ذلك الوقت في محنة وشدة من الغلاء وارتفاع الأسعار والوباء، والسلطان لا علم له بزيادته.. كان الواجب على ابن السلطان الخليفة أن يخبر والده بما عليه الناس من فتنة الوباء والغلاء، فيعفيهم من الحركة ويؤخرها عنهم”.

واضح من هذا النص أن السلطان أساء توقيت المعركة، وواضح، أيضا، أن تعبئة الجيش خلفت وقعا سيئا في صفوف رجاله، في الوقت الذي كان الوباء يفتك بهم. وهذا يعني أن روح الهزيمة كانت تطغى عليهم مسبقا. فكانت النتيجة: انهزام جيش السلطان شر هزيمة في موقعة “ظيان” في ماي 1819، واعتقل السلطان، ثم أُطلق سراحه.

غير أن المسألة الغامضة في هذه المعركة هي الانقلاب المفاجئ في موقف العناصر البربرية في الجيش السلطاني، ذلك أن هذه العناصر خذلت السلطان في اللحظة الحاسمة وانضمت إلى إخوانها صنهاجة مما جر الهزيمة عليه. وهنا يمكن للطاعون أن يفسر ذلك. كانت هذه العناصر البربرية تتكون أساسا من مجموعتين: زمور بقيادة ابن الغازي، وآيت أدراسن بقيادة الحسن بن محمد واعزيز. من بين المجموعة الأولى نجد بني حاكم، وهم الأجزاء الأكثر تطرفا في الجنوب، وبالتالي أكثر عرضة لهجومات الجبليين.

استقدمت هذه الوحدات من جهات موبوءة ومستنزفة بالطاعون، في الوقت عينه الذي كانت فيه معرضة لتهديدات الجبليين. فأن تفقد محاربين جددا في المعركة، فهذا من شأنه أن يعود عليها بأسوأ العواقب، لأنها في حالة العودة إلى ديارها لن تكون قادرة على الدفاع عن مصالحها، والمقصود هنا مصالح الأعيان وهم الملاكون الكبار لقطعان الماشية والخيول. لقد سبق لهؤلاء أن لعبوا ورقة المخزن لتأمين مصالحهم. وطالما أن الظروف كانت تنبئ مسبقا بمصير المعركة، فقد كان لا مناص من اختيار جديد. وهكذا، فإن الانقلاب الذي فسره البعض بالعامل العنصري، لم يكن سوى وسيلة للحفاظ على المصالح المادية في ظل الظروف المتولدة من الطاعون.