شقيب السلام: لا عودة للمدارس حاليًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرستي النور وآفاق في شقيب السلام في النقب جنوبي البلاد، اليوم السبت، بيانًا تشير فيه إلى أن لا عودة للمدارس في الوقت الحالي. وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في جنوبي البلاد.

وجاء في البيان، أنه "عُقدت اليوم جلسة للجنة أولياء أمور طلاب في مدرستي النور وآفاق ممثلة بالسيد إبراهيم القريبي لبحث عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية.حيث اتفقت اللجان على وضع عدة مطالب مشروعة للحفاظ على سلامة".

وتمخّض عن الاجتماع المذكور عدة خطوات عمليّة، وهم؛

1. تعقيم المدارس بشكل كلي.

2. تعقيم الغرف التدريسية خلال الدوام وبعد الدوام.

3. حضور طاقم من وزارة الصحة، ومكتب التربية والتعليم للمصادقة على جاهزية المدرسة وفق شروط وتعليمات وزارة الصحة.

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4. تصريح طبي للمعلمين والعاملين يشير إلى سلامتهم من فيروس كورونا.

5. حل مشكلة المواصلات بحيث التوصل إلى صيغة اتفاق على عدد الطلاب في كل حافلة، والتأكد من تعقيم الحافلات.

6. تعيين مندوب لموضوع كورونا من قبل المدرسة.

7. تعيين مندوب من قبل المجلس المحلي لموضوع الفيروس.

وناشدت اللجنة جميع الأهالي التعاون الكامل مع لجان أولياء أمور الطلاب للحفاظ على سلامة الأبناء.