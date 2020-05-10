تطور جديد في مصير بوغبا مع مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي بصدد تغيير خطته من أجل بيع نجمه الفرنسي، بول بوغبا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد بوغبا في أولد ترافورد، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن رحيله هذا الصيف هو الفرصة الأخيرة للمانيو من أجل تحقيق استفادة مادية.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة مانشستر يونايتد على استعداد لبيع بوغبا مقابل أقل من 70 مليون يورو، وهو رقم أقل بكثير مما طلبته في الصيف الماضي، حيث حددت وقتها أكثر من 100 مليون لبيعه.

Advertisements

وأبدى يونايتد تساهلًا كبيرًا بوضع هذا الرقم، من أجل تشجيع الأندية الراغبة في الحصول على بوغبا، بالتقدم لشرائه، حتى لا يرحل مجانًا في صيف 2021.

في الوقت ذاته، يعلم مانشستر يونايتد أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها جميع الأندية الأوروبية بسبب فيروس كورونا، لن تساعد الأندية على دفع أكثر من هذا الرقم.

ومن المتوقع أن تستمع أندية ريال مدريد ويوفنتوس وسان جيرمان لهذه الأنباء بسعادة غامرة، نظرًا لرغبتها الشديدة في ضم اللاعب الفرنسي.