ليفربول يسعى لتحصين ماني من ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ليفربول الإنجليزي يسعى لتحصين نجمه السنغالي، ساديو ماني، في ظل رغبة ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

ويحظى ماني بإعجاب وتقدير كبيرين من جانب زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن مصدر داخل ليفربول أوضح أن النادي مستعد لتقديم عقد جديد لماني، بعد مستواه الرائع مؤخرا ومساهمته المؤثرة بالتتويج بدوري الأبطال، وحصد السوبر الأوروبي ومونديال الأندية، بالإضافة للاقتراب من استعادة لقب البريمييرليغ.

وينتهي عقد ماني الحالي مع ليفربول في صيف 2023، أي بوصوله لعامه الـ31، وهو ما يعني أن تمديد عقده مرة أخرى، من المرجح أن يبقيه حتى نهاية مسيرته في آنفيلد.

وخاض ماني 38 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا، وصنع 12.