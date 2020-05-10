الكابينيت يبحث هجمات سيبرانية نُسبت لإيران على منشآت مياه إسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، يوم الخميس الماضي، لبحث الهجمات السيبرانية التي استهدفت قبل نحو أسبوعين ضد البنية التحتية للمياه الإسرائيلية، والذي نسبته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية لإيران، بحسب ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية مساء اليوم، السبت.

ولفتت القناة إلى أن "الكابينيت" اجتمع لمناقشة الهجوم السيبراني الذي كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، قبل أن يُنسب لإيران وأن تحدد أجهزة الأمن الإسرائيلية الجهة التي وقفت من وراءه.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع عقد في ظل حالة من السرية حيث طولب الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر بالتوقيع على واستمارات تلزمهم بالحفاظ على سرية مجريات الجلسة.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الهجوم الإلكتروني لم تتسبب بأي أضرار كبيرة بخلاف بعض الخلل الذي أصاب منشآت المائية تابع لبعض المجالس المحلية.

وشدد المسؤولون على أن "إسرائيل ترى بالهجوم السيبراني تصعيدًا كبيرًا من جانب الإيرانيين وتجاوز للخط الأحمر - خاصة وأن المرافق المائية المستهدفة منشآت مدنية"، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "إن هذا تجاوز لكل المعايير الأخلاقية حتى في فترة الحرب، لم نتوقع ذلك حتى من الإيرانيين".

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وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تبحث سبل الرد على الهجوم السيبراني، ورجحت أن يتم ذلك عبر هجوم سيبراني مضاد ومماثل بالحجم، غير أنها أضافت أن تبادل الضربات على المستوى السيبراني يمكن أن يخرج عن السيطرة ويتحول إلى تبادل الضربات عسكرية في الواقع".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، عن شبكة "فوكس" الأميركية قولها إن "إيران استخدمت خوادم أميركية لشن هجوم إلكتروني على مرافق المياه والصرف الصحي في إسرائيل".

ونقلت الشبكة عن مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية، لم تسمه، قوله إن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية نفسها وحلفائها من أي هجمات، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الهجوم، لكنه أشار لوجود تحقيق في ظروفه. فيما قالت "يديعوت أحرونوت" إنه ليس واضحًا ما إذا كان الهجوم ناجحًا أمّ لا.

والأسبوع الماضي، كشفت الصحيفة نفسها عن تعرض سلسلة منشآت مياه إسرائيلية لهجوم إلكتروني، دون معرفة ما إن تم الاستيلاء على أنظمة التشغيل فيها حينها، أم تعطلت عمليات الضخ.