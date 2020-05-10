الصحة الإسرائيلية: تسجيل حالتي وفاة بكورونا وانخفاض عدد المرضى إلى 4831

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى 16454 من بينهم 247 وفيات.

وأوضحت الوزارة أنه من مجمل الإصابات هناك 49 وصفت حالتهم بالمتوسطة و79 بالخطيرة، تم وصل 64 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا لمعطيات الوزارة فإن 11376 مريضًا تماثلوا للشفاء، ليستقر عدد المرضى الحالي (الإصابات النشطة) عند 4831.

ويستدل من المعطيات أنه خلال الساعات الـ24 الماضية فإنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة في كورونا، ما يؤكد استمرار تباطؤ انتشار الفيروس، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

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ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الوفيات من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 0.8% فقط، في حين ارتفعت الحالات التي تماثلت للشفاء بنسبة 1.3%. وأوضحت الوزارة أن الفحوصات التي أجريت خلال اليوم الماضي بلغ 8159 فحصًا.

والخميس، فتحت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق أبوابها قبالة الجمهور والمتسوقين، وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

وعادت المجمعات التجارية والأسواق المفتوحة ونوادي اللياقة للعمل بموجب تعليمات وزارة الصحة التي تشدد على النظافة والتعقيم واعتماد سبل الوقاية لمنع تفشي الفيروس.

وتفرض تعليمات الوزارة تقييدات بكل ما يتعلق بعدد الزبائن الذي يسمح لهم بالدخول للمراكز والأسواق، وتحد أيضا من التجمهر داخل المحلات التجارية، وتطالب صاحب المحل ترتيب دخول وخروج الزبائن، مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر، كما سيتم نشر أعداد كبيرة من المنظمين على مداخل الأسواق والمجمعات التجارية.

وستشرف طواقم من السلطات المحلية على متابعة إجراءات الوقاية خلال عمل المجمعات التجارية والأسواق، على أن يطبق الشخص المشرف على تشغيل المركز التجاري أو السوق الإجراءات الهادفة للحفاظ على صحة الجمهور ومنع انتشار الفيروس، وتعبئة نماذج بهذا الخصوص متواجدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.