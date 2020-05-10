شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعلن الحداد تكريما لضحايا «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وتم تنكيس العلم الوطني في برازيليا عاصمة البلاد أمام مبنى الكونجرس أمس السبت.
وتحظر التجمعات العامة في هذه المناسبة خلال فترة الحداد.
وتجاوز عدد الوفيات في البلاد بسبب مرض كوفيد- 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد 10 آلاف حالة، مما يضع أكبر دولة في أمريكا اللاتينية في المركز السادس على مستوى العالم في وفيات كورونا.
وتم تسجيل أكثر من 148 ألف حالة إصابة بالفيروس في البرازيل إلى الآن.
وفي حين فرض حكام بعض ولايات الدولة إجراءات صارمة للحد من التنقل العام، رفضت حكومة الرئيس اليميني جاير بولسونارو فرض قيود على الحياة العامة ودعت إلى العودة السريعة إلى الحياة الطبيعية.
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