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أمريكا تسجّل 1500 وفاة في 24 ساعة 

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 25,996 إصابة مؤكدة و 1,557 حالة وفاة نتيجة .

وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,274,036 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 77,034 حالات وفاة.

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