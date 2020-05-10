شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 1500 وفاة في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 25,996 إصابة مؤكدة و 1,557 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,274,036 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 77,034 حالات وفاة.

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