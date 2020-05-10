السودان يشدد إجراءات الحظر الشامل لاحتواء كورونا

أصدرت السطات السودانية، السبت، قرارات تقضي بتشديد إجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم، للسيطرة على فيروس كورونا.

وجرى تمديد حظر التجوال الشامل في الخرطوم التي تشهد أعلى معدل إصابة بكورونا مقارنة بالولايات الأخرى، لمدة 10 إضافية اعتبارا من اليوم السبت، على ان يسمح بالحركة لاغراض التسوق في الفترة الصباحية من "6" حتى الواحدة ظهرا.

ووجهت الغرفة المشتركة لطوارئ كورونا في الخرطوم، برئاسة الطيب الشيخ، القوات النظامية ونقاط الارتكاز بالتصدي بحسم لمظاهر التفلت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومنع وسائل المواصلات بشكل قاطع، لحفظ سلامة المواطنين.

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وحثت غرفة الطوارئ خلال تعميم صحفي عقب إجتماعها بالخرطوم، المواطنين على الإلتزام بالتدابير الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة لمنع إنتشار كورونا.

وارتفع عدد الإصابات بكورونا في السودان، إلى 1111 حالة، بينها 59 حالة وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية، صادرة عن وزارة الصحة يوم الجمعة الماضي.

وينتشر كورونا في 16 ولاية سودانية من أصل 18، وتعد الخرطوم الأكثر تأثر بالمرض، إذ تتركز فيها غالبية الحالات.

