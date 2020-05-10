انت الان تتابع أمريكا تسمح للولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير لعلاج كوفيد-19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت وزارة الصحة الأمريكية اليوم السبت إنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعهدت الشركة بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

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وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار مما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل.