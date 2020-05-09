اعتقال رضى الطاوجني بعد نشره فيديو لأشخاص تقطعت بهم السبل

اعتقلت مصالح الدرك الملكي، مساء الخميس 7 ماي، الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي رضى الطاوجني، بمنطقة تامري، شمال أكادير، بتهمة خرق حالة الطوارئ وإجراءات الحجر الصحي وانتحال صفة ينظمها القانون، وجرى وضعه رهن الحراسة النظرية، ثم تقديمه، أمس الجمعة، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير.

وكان الطاوجني معروفا منذ سنوات برئاسة “جمعية الصحراء المغربية”، ومدير نشر “الصحراء الأسبوعية”، كما كان ينظم سباقا للجمال في الصحراء. لكنه بدأ في السنوات الأخيرة في نشر فيديوهات من أكادير ونواحيها وينتقد المسؤولين، ومؤخرا نشر فيديوهات عبر فيسبوك تحدث فيها عن معاناة مواطنين تقطعت بهم السبل، واضطروا لقطع الطريق سيرا على الأقدام بين أمسكرود التابعة لأكادير، وإيمنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة، حيث كان يظهر على متن سيارته ويقف لمساعدة هؤلاء ويصور شهاداتهم ويساعدهم على التنقل، منهم شاب غادر مدينة طاطا في اتجاه إمنتانوت التي تبعد عنها بنحو 300 كلم، مشيا على الأقدام، قائلا إنه كان يشتغل في طاطا ففقد عمله بسبب إجراءات الحجر الصحي، وقرر العودة مشيا بعدما توقفت حركة النقل، لأن عليه العودة لمساعدة والديه المريضين وأبنائه.

وأفادت مصادر أن الطاوجني لا يتوفر على بطاقة الصحافة، رغم أنه أطلق مؤخرا موقعا يحمل اسم “مغرب الغد”، دون أن يسوي وضعيته القانونية، وخلال اعتقاله أدلى بأنه صحافي دون أن يتوفر على بطاقة الصحافة المهنية، كما أنه لم يكن يتوفر على ترخيص للتنقل في هذه المنطقة في ضواحي أكادير. وأثار اعتقال الطاوجني جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي وطالب رواد الفيسبوك بإطلاق سراحه.