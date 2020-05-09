“دونور” ينهي استفتاء “ماركا” الاسبانية في المركز الـ 11 عالميا

احتل مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المركز الـ11 عالميا في استفتاء لصحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، والخاص بأفضل ملاعب كبريات الفرق العالمية.

واحتل ملعب الأهلي المصري المركز الأول متبوعا بملعب “البيرنابيو” بالعاصمة مدريد، ثم “الكامب نو” معقل برشلونة، في وقت حل فيه ملعب سان مامي المركز الرابع.

وجاء ملعب مونيمونتال الشيلي في المركز الخامس، متبوعا بملعب أتليتيكو مدريد، يليه ملعب “لابومبونيرا” الأرجنتيني في المركز السابع، وملعب ليفربول ثامنا، ومعقل بروسيا دورتموند تاسعا، في وقت احتل فيه المركز العاشر ملعب رادس التونسي.