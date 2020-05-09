احتل مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المركز الـ11 عالميا في استفتاء لصحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، والخاص بأفضل ملاعب كبريات الفرق العالمية.
واحتل ملعب الأهلي المصري المركز الأول متبوعا بملعب “البيرنابيو” بالعاصمة مدريد، ثم “الكامب نو” معقل برشلونة، في وقت حل فيه ملعب سان مامي المركز الرابع.
وجاء ملعب مونيمونتال الشيلي في المركز الخامس، متبوعا بملعب أتليتيكو مدريد، يليه ملعب “لابومبونيرا” الأرجنتيني في المركز السابع، وملعب ليفربول ثامنا، ومعقل بروسيا دورتموند تاسعا، في وقت احتل فيه المركز العاشر ملعب رادس التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر “دونور” ينهي استفتاء “ماركا” الاسبانية في المركز الـ 11 عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.