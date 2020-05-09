إقليم الحاجب.. عدد حالات الإصابة بكورونا يرتفع إلى 74 حالة.. ومصدر يؤكد أن الأمر يتعلق بنقل عسكريين

كشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس عن ارتفاع عدد المصابين باالعمالات الوأقاليم التابعة بها بواقع 83 حالة.

وكشفت المديرية أن عدد الحالات المتكفل بها في إقليم الحاجب إلى 73، وإجمالي المصابين منذ بداية الأزمة إلى 74.

وكانت الحصيلة الإقليمة للحاجب لا تتعدى حتى حدود أمس 72 حالة شفيت إحداها فيما لازالت الأخرى قيد العلاج، قبل أن يرتفع العدد اليوم، الأمر الذي أرجعه مصدر مطلع “لليوم 24” إلى نقل عناصر الحرس الملكي المصابين إلى ثكنات بإقليم الحاجب.

من جهة أخرى سجلت 9 حالات جديدة بعاصمة الجهة، فاس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 510 حالة شفي بينها 198 حالة حتى الآن ولازال 304 قيد العلاج.

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كما سجل إقليم صفرو حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين به إلى 18 حالة، لازال بينهم 6 أشخاص قيد العلاج.

وسجل إقليم تاونات حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 11 حالة شفي منهما 4 حالات حتى الآن.

أما باقي الأقاليم الجهة فلم تسجل أي حالات إصابة جديدة، فيما سجلت مكناس حالتي تعافي جديتيتن ليرتفع إجمالي المتعافين بها إلى 90 حالة.